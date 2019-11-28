Нет зарплаты - будет голодовка: Севастополец устроил протест в кабине башенного крана

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-28T17:50:52+03:00

Инцидент произошел на стройке многоэтажного дома для представителей реабилитированных народов

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В Севастополе машинист башенного крана решил необычным образом заставить работодателя выплатить зарплату - он объявил голодовку. Это произошло на стройке многоэтажного дома для представителей реабилитированных народов на улице Комбрига Потапова, 35.

Местом протеста он выбрал кабину крана. О том, что накануне такой инцидент имел место, ForPost подтвердили в службе скорой помощи, куда строитель сообщил о голодовке.

На связи с рабочим была дежурный доктор, которая и позвонила в службу 112. Позже к стройплощадке направилась бригада медицинских специалистов, готовых оказать помощь машинисту.

Строителя убедили, что нужно спуститься из кабины крана, только к вечеру.

Стало известно, что после публикаций в СМИ Следком начал проверку произошедшего. Также в вопросе невыплаты зарплаты будет разбираться прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU