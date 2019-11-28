2019-11-28T18:49:54+03:00
Общество

Около поворота к старому терминалу аэропорта Симферополь изменят схему движения

Изменения вступят в силу 29 ноября
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Из-за строительства дороги изменят схему движения транспорта около поворота на старый терминал аэропорта Симферополь.

- На участке от поворота на старый аэропорт до строящегося путепровода на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной движение транспорта будет осуществляться по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении) - сообщили в пресс-службе госучреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Схема движения изменена временно, это связано со строительно-монтажными работами. Изменения вступят в силу 29 ноября.

Также Службе автодорог сообщили, что на участке уже установили необходимые дорожные знаки, а также нанесли временную разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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