2019-11-28T19:15:36+03:00
Общество

В Симферополе поймали водителя под наркотиками

Его задержали на улице Крейзера
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "К"Фото: Архив "К"
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В Симферополе инспекторы ДПС поймали водителя в состоянии наркотического опьянения.

Местный житель был за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат», он ехал по улице Крейзера, когда его задержали сотрудники ГИБДД, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по РК.

- Поведение водителя вызвало подозрение на то, что он находится в состоянии опьянения, - уточнили в пресс-службе.

Водитель прошел медицинское освидетельствование, и подтвердилось управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Его отстранили от управления авто, а транспорт эвакуировали на штрафплощадку.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Мужчине грозит лишение права управления авто до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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