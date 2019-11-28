2019-11-28T19:39:20+03:00
Общество

Девять крымских семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

При покупке квартиры из бюджета Республики Крым будет компенсировано 900 тысяч рублей
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Крымская газета"Фото: "Крымская газета"
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Девять крымских семей получили первые уведомления об оформления жилищных сертификатов почти на 900 тысяч рублей каждый.

Средства пойдут как единовременная выплата на улучшение жилищных условий крымским многодетным семьям. Документы вручал глава республики Сергей Аксенов, передает "Крымская газета".

- При покупке квартиры из бюджета Республики Крым будет компенсировано 900 тысяч рублей. На следующий год в республиканском бюджете будет заложено около 300 миллионов рублей на эту помощь. Поэтому, надеюсь, что данная мера поддержки позволит наших крымчан, мы сейчас говорим не только о многодетных, но и о тех, кто решил родить ребенка, обеспечить комфортным жильем, - рассказал глава Крыма.

Одна из обладательниц сертификата Ольга Кулик рассказала, что она собрала документы для участия в программе в течение недели. Это были паспортные данные, свидетельства о рождении детей, справка о составе семьи и о жилплощади на текущий момент.

- Самым главным было условие, чтобы ребенок был рожден в этом году. Записалась на прием, дождалась назначенного времени и сдала документы в соцзащиту, - рассказала нам мама троих детей.

Ольга поделилась планами, что собирается купить новое жилье благодаря новой крымской программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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