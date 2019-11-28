2019-11-28T20:07:16+03:00
Общество

Крымским татарам и армянам отказали в участии в форуме ООН по вопросам нацменьшинств

Визу в Швейцарию дали главе украинской общины Анастасии Гридчине
Надежда ДАЦЮК
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Фото: brillianty.infoФото: brillianty.info
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Крымскотатарская и армянская национальная общины Крыма не смогли принять участие в форуме ООН по вопросам нацменьшинств в Женеве, поскольку получили отказ от организаторов.

- Представители крымско-татарской и армянской общин хотели принять участие в форуме и выступить с докладами, но они не получили от организаторов подтверждение на право участия в мероприятии. Организаторы отказали им в том, чтобы они выступили на этой площадке, - передает РИА Новости Крым слова главы болгарской национально-культурной автономии в РК Ивана Абажера.

Общественник отметил, что он также был зарегистрирован для участия в Форуме ООН, как и глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина.

И Абажер, и Гридчина, подали документы в посольство Швейцарии. Но визу выдали только главе украинской общины.

- Больше всего меня возмущает тот факт, что Запад по надуманным санкциям заблокировал крымчанам выезд в страны Европы и в США. Это нарушение прав человека. В резолюциях ООН постоянно говорится о нарушениях прав крымских татар и украинцев в Крыму, - заключил Абажер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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