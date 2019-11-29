Горожане недоумевают: Рабочие снова меняют новую плитку на улице Невского в Симферополе

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-29T09:36:47+03:00

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На улице Александра Невского в Симферополе, капитальный ремонт которой завершился на днях, снова меняют плитку. Старую (точнее, новую, уложенную совсем недавно) снимают, а новую (еще новее?!) кладут.

Это зрелище удивило и возмутило горожан.

- Зачем на только отремонтированную Невского привезли плитку? Ту, которую месяц назад уложили, снимают и кладут сегодняшнюю, - недоумевает симферопольский активист Леонид Карпов, публикуя снимки производимых работ.

- Смешно до слез. Я не удивлюсь, если каждый год менять будут... или квартально, - пишет в комментариях жительница Симферополя Елена.

- А что плохого?! Москва ещё денег даст!!! Можем хоть раз в неделю плитку менять! - иронизирует Сергей.

Фото: Леонид Карпов / Facebook

Глава администрации Симферополя Елена Проценко объяснила, что замену плитки подрядчик производит за свой счет, так как при проведении лабораторных исследований выяснилось, что плитка не соответствует строительным нормам по ряду параметров.

- Принято решение, чтобы не возникало нареканий, о замене тротуарной плитки. До 15 декабря работы подрядчиком должны быть завершены, - отметила Проценко.

ИСТОЧНИК KP.RU