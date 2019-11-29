Многодетная мать из Крыма случайно выиграла 4 миллиона

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-29T09:47:52+03:00

Деньги крымчанка потратит на себя и детей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Крымчанка Виктория абсолютно случайно выиграла в лотерею 4,4 миллиона рублей. О том, что такой денежный приз достанется именно ей, девушка узнала на работе.

Победительница трудится в одном из магазинов полуострова, растит троих детей: двух сыновей и дочь. Выигрыш пришелся в аккурат перед днем рождения среднего ребенка.

Потратить выигранное крымчанка решила на подарки: ноутбук дочери, велосипед среднему сыну и младшему - игрушку, которую он выберет. Себе Викторию решила купить шубу.

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ИСТОЧНИК KP.RU