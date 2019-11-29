Почти миллион детей посетили крымские музеи
В Крыму растет количество детей, которые ходят в музеи. Так, с начала года республиканские музейные учреждения уже посетили более 900 тысяч детей.
- Это больше, чем за весь прошлый год, - отметила начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры министерства культуры РК Елена Эмирова.
Она связывает такой рост с тем, что в Крыму любой ребенок до 16 лет может сходить в музей и ознакомиться с экспозициями бесплатно.
В целом крымские музеи в этом году на 10% увеличили свою посещаемость.
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ИСТОЧНИК KP.RU