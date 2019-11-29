Почти миллион детей посетили крымские музеи

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-29T10:25:34+03:00

Это больше, чем в прошлом году

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В Крыму растет количество детей, которые ходят в музеи. Так, с начала года республиканские музейные учреждения уже посетили более 900 тысяч детей.

- Это больше, чем за весь прошлый год, - отметила начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры министерства культуры РК Елена Эмирова.

Она связывает такой рост с тем, что в Крыму любой ребенок до 16 лет может сходить в музей и ознакомиться с экспозициями бесплатно.

В целом крымские музеи в этом году на 10% увеличили свою посещаемость.

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ИСТОЧНИК KP.RU