2019-11-29T11:29:45+03:00
Туризм

По Крымскому мосту в новогоднюю ночь: Стало известно, какой город предпочло большинство туристов

Гости из Санкт Петербурга очень хотят увидеть Севастополь
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Поезда, которые идут в Севастополь, оказались более востребованы, чем те, которые соединят Москву и Симферополь.

Из Санкт-Петербурга в город-герой хотят приехать больше тысячи туристов. А на поезда, идущие из Москвы в Симферополь в новогоднюю ночь, продали почти 900 билетов.

Как передает ForPost, желающих посетить крымскую столицу оказалось меньше тех, кто хочет встретить начала 2020 года в Москве - 198 против 668 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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