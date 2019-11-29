В Симферополе открылась стела памяти ликвидаторам аварии на ЧАЭС
В Симферополе в пятницу, 29 ноября, в Гагаринском парке открылась стела с именами ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Также в столице прошел траурный митинг после которого состоялось возложение цветов к мемориалу.
В администрации города напомнили, что с 2007 года на территории Гагаринского парка установили 6 стел.
- На них высечены имена ушедших из жизни симферопольских ликвидаторов чернобыльцев и иных радиационных катастроф, - уточнили в пресс-службе администрации.
СПРАВКА «КП»
30 ноября - День участников ликвидации радиационных аварий и катастроф.
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ИСТОЧНИК KP.RU