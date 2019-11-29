В Крымском федеральном университете планируют создать умный кампус

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-29T11:39:17+03:00

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Крымский федеральный университет представил на конкурс Агентства стратегических инициатив проект по созданию общественного пространства «КФУмный Кампус».

Проект направлен на создание образовательной, творческой, спортивной и зеленой зон, которые будут единой площадкой для совместной работы и отдыха студентов и сотрудников вуза.

В качестве объекта реновации выбран внутренний двор студенческого кампуса.

- Мы предлагаем принципиально новый подход к зонированию территории. Она станет не только частью современной инфраструктуры университета, но и важным элементом городской среды, - рассказала доцент кафедры садово-паркового хозяйства КФУ Ирина Парфенова.

Кампус планируют оборудовать умными павильонами и кабинетами, организовать парковки для вело- и электротранспорта, а также создать на его территории скайпарк, скалодром, площадки для занятий джампингом, гимнастикой и йогой, площадку для перфомансов и инсталляций, кинотеатр под открытым небом.

По условиям конкурса, всего три проекта получат поддержку АСИ. Они будут доработаны и реализованы в рамках экспертных кэмпов, которые пройдут весной 2020 года на территории вузов-победителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU