В Крыму открылся самый большой виртуальный концертный зал

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-29T13:02:26+03:00

Он рассчитан почти на 650 зрителей

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В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского открылся самый большой в Крыму виртуальный концертный зал. Он рассчитан на 628 зрителей.

На его создание в этом году из бюджета республики выделили 3,5 миллиона рублей

- На площадке будут проводиться видеотрансляции культурных событий с разных площадок по всей стране, тематических программ музыкального искусства, концертов классической и современной музыки из ведущих залов России и мира, - рассказали в пресс-службе Минкультуры Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU