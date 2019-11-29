В Крыму открылся самый большой виртуальный концертный зал
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского открылся самый большой в Крыму виртуальный концертный зал. Он рассчитан на 628 зрителей.
На его создание в этом году из бюджета республики выделили 3,5 миллиона рублей
- На площадке будут проводиться видеотрансляции культурных событий с разных площадок по всей стране, тематических программ музыкального искусства, концертов классической и современной музыки из ведущих залов России и мира, - рассказали в пресс-службе Минкультуры Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU