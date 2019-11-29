2019-11-29T13:17:20+03:00
Общество

В севастопольских соснах нашли опасного клопа

Вывоз хвойных из региона только по карантинному сертификату
Анна КИРИЕНКО
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опасный клоп угрожает хвойным лесам Крыма. Фото: Минприродыопасный клоп угрожает хвойным лесам Крыма. Фото: Минприроды
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В Севастополе выявлен новый карантинный объект - сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann), в связи чем установлена карантинная фитосанитарная зона. Вредитель представляет особую опасность для хвойных лесов полуострова.

Как сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, сосновый семенной клоп - инвазивный вид, сравнительно недавно появившийся на территории России. Впервые был выявлен в 2009 году в черте города Ростова–на–Дону.

- Основным путем распространения является занос вредителя с посадочным материалом хвойных, - уточнили в ведомстве. - В зоне своего ареала семенной клоп активно разлетается в поиске кормового растения или полового партнера.

При наличии клопа в насаждениях велика вероятность возникновения вспышки диплодиевого некроза, неизбежно приводящего к снижению прироста по высоте и усыханию молодых сосен. К тому же клоп высасывает питательные вещества из семян сосновых шишек, что резко уменьшает семенной потенциал хвойных растений. Для предотвращения распространения соснового семенного клопа необходимо проводить карантинные фитосанитарные обследования в местах произрастания сосен.

При этом гражданам и юридическим лицам, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, вывоз подкарантинной продукции, которая может являться объектом распространения соснового семенного клопа, разрешается только при наличии карантинного сертификата, который органом государственного надзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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