Украинец пытался незаконно вывезти из Крыма гироскутеры и электросамокаты
Гражданин Украины пытался незаконно вывезти из Крыма 59 гироскутеров и 12 электросамокатов. Общий вес товара составил почти 800 килограммов.
Нарушения выяснились в ходе досмотра автомобиля мужчины – продукция лежала за фанерной стенкой.
- Таможенники выявили 59 гироскутеров и 12 электросамокатов в заводской упаковке. Мужчина пояснил, что гаджеты приобрел в интернет-магазине на общую сумму 5,5 тысячи долларов США и вез в подарок родственникам и друзьям, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
А мол о том, что их нужно письменно декларировать – не знал.
Против жителя Мелитополя возбудили административное дело. Ему грозит штраф и конфискация товара.
Кстати, продукцию уже изъяли и направили на экспертизу.
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ИСТОЧНИК KP.RU