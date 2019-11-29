Украинец пытался незаконно вывезти из Крыма гироскутеры и электросамокаты

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-29T13:40:24+03:00

Оказывается, он не знал, что товар нужно задекларировать

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Гражданин Украины пытался незаконно вывезти из Крыма 59 гироскутеров и 12 электросамокатов. Общий вес товара составил почти 800 килограммов.

Нарушения выяснились в ходе досмотра автомобиля мужчины – продукция лежала за фанерной стенкой.

- Таможенники выявили 59 гироскутеров и 12 электросамокатов в заводской упаковке. Мужчина пояснил, что гаджеты приобрел в интернет-магазине на общую сумму 5,5 тысячи долларов США и вез в подарок родственникам и друзьям, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

А мол о том, что их нужно письменно декларировать – не знал.

Против жителя Мелитополя возбудили административное дело. Ему грозит штраф и конфискация товара.

Кстати, продукцию уже изъяли и направили на экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU