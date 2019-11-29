В последний день осени в Симферополе перекроют улицу Гагарина

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-29T16:07:51+03:00

Движение по Гагарина будет перекрыто в обе стороны. Фото: Архив КП Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

На ремонт моста через Салгир уйдет минимум две недели

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В ночь на 30 ноября в Симферополе вводится ограничение движения по улице Гагарина в связи с проведением капитального ремонта автомобильного моста. Работы планируют закончить к 15 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, на 16 дней вводится запрет на движение в обе стороны.

- Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу, - отметили в администрации.

Ранее городские власти обещали ежедневно вести мониторинг движения транспорта и соблюдение графика движения автобусов в связи с перекрытием улицы Гагарина. Избежать транспортных заторов помогут сотрудники Госавтоинспекции.

Первоначально планировалось начать работы на аварийном мосту через Салгир 17 ноября. Однако их пришлось отложить до окончания работ по улице Александра Невского.

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ИСТОЧНИК KP.RU