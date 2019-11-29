2019-11-29T19:03:48+03:00
Общество

Подрядчик рассказал, как зимой будут убирать трассу "Таврида"

Технику закупили, противогололедные материалы заготовили
Анастасия ЖУКОВА
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Трассу "Таврида" обещают хорошо обрабатывать против гололедаТрассу "Таврида" обещают хорошо обрабатывать против гололедаФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Субподрядчик, который будет заниматься уборкой снега и обработкой трассы "Таврида" противогололедными материалами, уже готов приступить к работе.

Как рассказал пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД" Григорий Назаров, необходимая техника у предприятия есть в количестве 19 единиц. Среди них - автогрейдеры, тракторы с навесным оборудованием, погрузчики, а также КаМАаЗы с передними и боковыми отвалами.

Обрабатывать будут открытые участки трассы от Керчи до Симферополя. Для посыпки уже заготовили 650 тонн противогололедных материалов, всего планируют потратить за сезон 1850 тонн.

- Заключен договор с метеорологической службой, которая заблаговременно информирует о предстоящих изменениях погоды. С нашей стороны с 1 декабря начнет работу диспетчерская служба АО "ВАД", которая будет координировать работу на участках, - отметил Григорий Назаров.

Диспетчеры АО "ВАД" будут взаимодействовать с ГИБДД, МЧС и Службой автодорог. Если появится необходимость усилить контроль за покрытием на каком-либо участке, то диспетчер свяжется с субподрядчиком, и фирма выставит дополнительную технику.

Телефон диспетчера: +7-911-107-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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