Погода в Крыму 30 ноября: Сильные дожди и ветер

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-30T08:53:25+03:00

Солнца не будет. Зима близко Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В последний день осени на полуострове погода будет неустойчивой. В субботу, 30 ноября, сохраняется штормовое предупреждение.

Местами ожидаются очень сильные дожди и сильный сильный южный, юго-западный ветер 20-25 м/с.

Как объясняют синоптики из крымского гидрометцентра, это связано с прохождением холодного фронта Атлантического циклона.

- Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем 7-12 тепла, - отмечается на сайте гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU