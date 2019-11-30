Погода в Крыму 30 ноября: Сильные дожди и ветер
Сохраняется штормовое предупреждение
Солнца не будет. Зима близкоФото: Анастасия ЖУКОВА
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В последний день осени на полуострове погода будет неустойчивой. В субботу, 30 ноября, сохраняется штормовое предупреждение.
Местами ожидаются очень сильные дожди и сильный сильный южный, юго-западный ветер 20-25 м/с.
Как объясняют синоптики из крымского гидрометцентра, это связано с прохождением холодного фронта Атлантического циклона.
- Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем 7-12 тепла, - отмечается на сайте гидрометцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU