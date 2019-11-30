2019-11-30T09:22:30+03:00
Звезды

Симферопольский цирк отметил 60-летие

В честь юбилея артисты устроили невероятное представление [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Цирк в Симферополе активно развиваетсяЦирк в Симферополе активно развиваетсяФото: Виталий ПАРУБОВ
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Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова отпраздновал 60-летие.

Цирк, цирк, цирк! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Цирк, цирк, цирк!Фото: Виталий ПАРУБОВ

Торжественное мероприятие прошло 29 ноября. Поздравить учреждение с юбилеем пришли вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, министр культуры Крыма Арина Новосельская, а также председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Министр культуры Арина Новосельская поздравила работников цирка Фото: Виталий ПАРУБОВ

Министр культуры Арина Новосельская поздравила работников циркаФото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольский цирк построили в столице осенью 1959 года. Борис Тезиков, имя которого носит учреждение, возглавил его уже в 1962 году, всего три года спустя.

Циркачи вытворяют невообразимое! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Циркачи вытворяют невообразимое!Фото: Виталий ПАРУБОВ

Зрителей развлекали дрессировщики... Фото: Виталий ПАРУБОВ

Зрителей развлекали дрессировщики...Фото: Виталий ПАРУБОВ

...и акробаты Фото: Виталий ПАРУБОВ

...и акробатыФото: Виталий ПАРУБОВ

- За более чем 50 лет существования в Симферопольском цирке успели побывать звезды мирового цирка, народные и заслуженные артисты СССР: Леонид Енгибаров, Юрий Никулин, канатаходцы Ташкенбаевы, Людмила и Владимир Шевченко, Игорь и Эмиль Кио, Карандаш, династии Дуровых, Корниловых, Филатовых, Ирина Бугримова, клоуны Берман, Вяткин, Маргарита Назарова, воздушные акробаты и гимнасты Волжанские и многие другие знаменитые артисты, - отмечают в министерстве культуры Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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