В Крыму без света остались 3,5 тысячи потребителей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-30T11:25:32+03:00

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Из-за сильных дождей и ветра в ночь на 30 ноября в нескольких районах Крыма повреждены девять линий электропередач.

- Ожидают подачи электроэнергии около 3,5 тысячи потребителей в 16 населенных пунктах (восемь из них обесточены частично). Сильнее всего пострадали город Симферополь, Симферопольский, Красногвардейский и Бахчисарайский районы, - рассказали в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго".

Повреждения устраняют 17 бригад (это 22 единицы техники и 74 человека). На предприятии уже формируют дополнительные бригады.

Энергетики пообещали вернуть свет в дома как можно скорее.

Напомним, на полуострове действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, ветер скоростью до 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU