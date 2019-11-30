Все школы Крыма оборудуют видеонаблюдением к 2022 году

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-30T12:29:17+03:00

Пока что камеры есть только в 53% учебных заведений

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В Крыму камерами видеонаблюдения оснащены 53% образовательных учреждений (549 из 1053). В течение двух лет на установку этих систем власти потратили 280 миллионов рублей.

Системы пожаротушения и оповещения установили в 71% школ, на это выделили 1,3 миллиарда за два года.

Тревожные кнопки установлены в 926 школах, а системы контроля управления доступом - в 268-ми. Во всех учебных заведениях - пропускной режим.

Как заявил глава Крыма, в 2020 году системы видеонаблюдения установят еще в 226 школах, пожарную сигнализацию - в 137. Все школы оснастят нужным оборудованием к 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU