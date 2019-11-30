В Севастополе полиция разыскивает пропавшего подостка
Ваня Бебешко пропал 26 ноября
Пропавший Иван Бебешко. Фото: МВД
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В Севастополе пропал подросток, его разыскивает полиция. 16-летний Иван Александрович Бебешко ушел из дома 26 ноября, до сих пор не вернулся.
Рост парня - 178 см, телосложение худощавое. Русые волосы, серые глаза.
- Был одет в серую футболку, серую толстовку на молнии, темно-серые спортивные штаны, - сообщили в полиции.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Вани, просят звонить в полицию:
Контактные телефоны:
8 (8692) 73-86-00,
8 (8692) 73-86-01,
+7 (978) 7885052,
+7 (978) 0956082 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU