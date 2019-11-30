В Севастополе полиция разыскивает пропавшего подостка

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-30T12:39:53+03:00

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В Севастополе пропал подросток, его разыскивает полиция. 16-летний Иван Александрович Бебешко ушел из дома 26 ноября, до сих пор не вернулся.

Рост парня - 178 см, телосложение худощавое. Русые волосы, серые глаза.

- Был одет в серую футболку, серую толстовку на молнии, темно-серые спортивные штаны, - сообщили в полиции.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Вани, просят звонить в полицию:

Контактные телефоны:

8 (8692) 73-86-00,

8 (8692) 73-86-01,

+7 (978) 7885052,

+7 (978) 0956082 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU