Погода в Крыму на 1 декабря: До +4 градусов и сильный ветер

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-01T09:58:57+03:00

На ЮБК 1 декабря будет до +6 градусов Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Крыму 1 декабря до +4 градусов. Будет дуть северо-западный ветер 27 градусов. Действует штормовое предупреждение.

В Симферополе сегодня до +3 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, переходящий в снег. Ветер будет дуть северо-западный до 22 метров в секунду.

В Севастополе в воскресенье облачно с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается. Будет дуть северный ветер до 20 метров в секунду. Воздух прогреется до +6 градусов.

На ЮБК 1 декабря будет сильный дождь и туман. До +6 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 27 метров в секунду.

В Керчи сегодня облачно, временами будет идти дождь. Днем столбики термометра покажут до +6 градусов.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU