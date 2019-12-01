2019-12-01T09:58:57+03:00
Общество

Погода в Крыму на 1 декабря: До +4 градусов и сильный ветер

Объявлено штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
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На ЮБК 1 декабря будет до +6 градусовНа ЮБК 1 декабря будет до +6 градусовФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму 1 декабря до +4 градусов. Будет дуть северо-западный ветер 27 градусов. Действует штормовое предупреждение.

В Симферополе сегодня до +3 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, переходящий в снег. Ветер будет дуть северо-западный до 22 метров в секунду.

В Севастополе в воскресенье облачно с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается. Будет дуть северный ветер до 20 метров в секунду. Воздух прогреется до +6 градусов.

На ЮБК 1 декабря будет сильный дождь и туман. До +6 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 27 метров в секунду.

В Керчи сегодня облачно, временами будет идти дождь. Днем столбики термометра покажут до +6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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