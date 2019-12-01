В Ленинском районе опрокинулось авто

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-01T10:10:41+03:00

Авария произошла на участке Красногорка-Кирово около полуночи

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В ночь на 30 ноября в Ленинском районе Крыма произошло ДТП - опрокинулся легковой автомобиль ВАЗ-2109 - водитель не справился с управлением и выехал на обочину, передают в пресс-службе МЧС по Крыму.

По словам спасателей, авария произошла на участке Красногорка-Кирово около полуночи.

В результате ДТП пострадала женщина, она находилась в салоне авто. Ее госпитализировали с сотрясение головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Сотрудники МЧС оцепили место аварии и доставили пострадавшую к карете "скорой помощи".

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ИСТОЧНИК KP.RU