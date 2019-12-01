В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от украинского прошлого

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-01T11:06:59+03:00

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При новом созыве парламента Крыма продолжит работу группа по подсчету ущерба, нанесенного за время пребывания полуострова в составе Украины в 1991-2014 годах. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, пишет ТАСС.

Напомним, рабочая группа для подсчета ущерба была сформирована в 2019 году. Ее цель - посчитать ущерб и выставить счет Киеву.

- Нужно сесть и посчитать, предъявить претензии по поводу того непоправимого ущерба, который нанесен Крыму за время нахождения в составе Украины… Крым деградировал в своем развитии. Практически все, что было создано при советской власти - школы, детские сады, дорожные и электрические сети, инфраструктура ЖКХ, газопроводы - практически все пришло в негодность и требует ремонта, - заявил Константинов.

По словам спикера, одна из задач рабочей группы - актуализация сведений об ущербе, нанесенном экологии после энергетической, водной и транспортной блокад. При этом Константинов отметил, что подбивать конечные суммы пока рано, но они "будут громаднейшими". Ранее в Госдуме оценили ущерб от украинского прошлого более, чем на 1,5 трлн рублей. А на заседании рабочей группы озвучили сумму 2,5 триллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU