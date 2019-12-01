В Москве задержали феодосийца, который крал ценные вещи у отдыхающих

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-01T12:47:30+03:00

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Правоохранители задержали в Москве жителя Феодосии, который находился в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, летом текущго года мужчина орудовал в общественных местах. Он похищал у отдыхающих деньги, банковские карточки, телефоны и другие ценные вещи.

Полиция установила его личность, также было возбуждено уголовное дело по статье "кража". Вору назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде, после чего он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Феодосийца задержали в Москве и заключили под стражу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU