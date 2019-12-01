На Малой Митридатской лестнице полностью выполнены демонтажные работы

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-01T14:55:19+03:00

Реконструкция завершится до 1 сентября 2020 года

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На Малой Митридатской лестнице в Керчи полностью выполнены демонтажные работы и усиление конструкции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в соответствии с заключенным контрактом работы завершатся 1 сентября 2020 года. До этого времени планируется выполнить проведение реставрационных работ, прокладку инженерных сетей, демонтажные работы и усиление конструкций.

Глава РК также сообщил, что работы идут по графику. Их общая стоимость - 651 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU