На Малой Митридатской лестнице полностью выполнены демонтажные работы
Реконструкция завершится до 1 сентября 2020 года
Фото: Сергей Бороздин
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На Малой Митридатской лестнице в Керчи полностью выполнены демонтажные работы и усиление конструкции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в соответствии с заключенным контрактом работы завершатся 1 сентября 2020 года. До этого времени планируется выполнить проведение реставрационных работ, прокладку инженерных сетей, демонтажные работы и усиление конструкций.
Глава РК также сообщил, что работы идут по графику. Их общая стоимость - 651 миллион рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU