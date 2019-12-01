За год из аварийного жилья переселили 25 крымчан

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-01T16:39:11+03:00

Жильцы алуштинской многоэтажки вот уже 14 лет живут в страхе за свою жизнь. Фото: архив "КП"

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В Крыму на 36% перевыполнен план по реализации национального проекта "Жилье и городская среда". По словам вице-премьера, министра финансов Крыма Ирины Кивико, из аварийного жилья с начала года переселили 25 человек.

- Есть перевыполнение. В частности, по переселению из аварийного жилья мы закрыли показатели на 136%, то есть переселили больше людей, - передает ТАСС слова министра.

По словам Кивико, в следующие пять лет в Крыму планируют переселить еще полторы тысячи человек. Для реализации четырех направлений нацпроекта планируется выделить 1 триллион рублей, часть этих средств пойдет на переселение людей из аварийного жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU