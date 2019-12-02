Отель "Вилла София" в Ялте закрылся на реновацию

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-02T11:32:35+03:00

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В Ялте закрылся на реновацию элитный отель «Вилла София», принадлежащий украинской певице Софии Ротару.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте гостиницы.

- Отель Villa Sofia приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией, - говорится в сообщении.

При этом администрация не уточнила, на какой срок закрывается отель. Корреспонденту КП-Крым посоветовали лишь «следить за информацией на официальном сайте и в соцсетях».

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ИСТОЧНИК KP.RU