В Евпатории открылся самый большой модульный МФЦ на полуострове
В Евпатории открылся самый большой в Крыму модульный центр «Мои документы». Он находится на улице Советская, 5б.
- Ранее центр располагался в арендованном помещении, но сегодня состоялся переезд в новое большое здание, - сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.
По его словам, общая площадь центра составляет 700 квадратных метров. В нем есть 24 окна для приема заявителей и места для ожидания.
Пропускная способность центра «Мои документы», по данным министра, составит в среднем 500-600 человек в день.
Также Сергей Зырянов сообщил, что за пять лет существования МФЦ в Крыму было оказано 3,5 миллиона услуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU