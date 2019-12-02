В Евпатории открылся самый большой модульный МФЦ на полуострове

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-02T12:03:05+03:00

Он сможет принимать до 600 человек в день

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В Евпатории открылся самый большой в Крыму модульный центр «Мои документы». Он находится на улице Советская, 5б.

- Ранее центр располагался в арендованном помещении, но сегодня состоялся переезд в новое большое здание, - сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

По его словам, общая площадь центра составляет 700 квадратных метров. В нем есть 24 окна для приема заявителей и места для ожидания.

Пропускная способность центра «Мои документы», по данным министра, составит в среднем 500-600 человек в день.

Также Сергей Зырянов сообщил, что за пять лет существования МФЦ в Крыму было оказано 3,5 миллиона услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU