2019-12-02T12:40:37+03:00
Политика

В Крыму оценили слова экс-президента Беларуси о статусе полуострова

Чем ближе «нормандский саммит», тем больше заявлений по Крыму
Анна КИРИЕНКО
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Фото с сайта Белорусской социал-демократической ГрамадыФото с сайта Белорусской социал-демократической Грамады
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Заявления о статусе Крыма являются частью информационной подготовки к предстоящему заседанию «нормандского саммита». В их числе - высказывание бывшего председателя Верховного совета Беларуси Станислава Шушкевича об отсутствии вариантов решения по Крыму.

Такое мнение в комментарии КП-Крым высказал эксперт-политолог Андрей Никифоров. - Чему тут удивляться? Все «беловежские сидельцы» являются не просто историческими персонажами, а именами нарицательными, – говорит Никифоров. - Допустим, мы говорим «Мазепа», и подразумеваем не конкретно историческую персону Ивана Мазепы, а имеем ввиду предателя. Так вот Ельцин, Кравчук, Шушкевич - это такие же синонимические понятия. И когда человек олицетворяет предательство, то он будет и дальше предавать. И трудно сказать, что он предает нас. Потому что он давно не с нами, он по другую сторону, и ожидать других комментариев достаточно странно. По мнению эксперта, комментарий Шушкевича – это часть информационной арт-подготовки перед встречей лидеров России, Украины, Франции и Германии в рамках саммита «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже. Официальный Киев методом информационной перепалки будет привлекать к себе внимание, повышать значимость, что вряд ли приведет к ожидаемому эффекту. - Украинская сторона все время говорит, что едет в Нормандию. И если бы этот дебилизм ограничивался только географической сферой, все было бы не так печально и тревожно. А он касается многих других сфер, – заключает Никифоров. Накануне ряд СМИ опубликовали высказывания экс-председателя Верховного Совета Республики Беларусь Станислава Шушкевича о том, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма. По мнению политика, это длительный процесс и осознание того, что произошло, придет очень нескоро. В тоже время найти решение вопроса урегулирования отношений с Украиной достойно великой страны. Но это вопрос непростой, поскольку в РФ есть силы, «стремящиеся к тому, чтобы Россия была империей».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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