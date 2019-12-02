2019-12-02T13:10:23+03:00
Дом. Семья

Новогодние каникулы в «Дюльбере»: Банкет, поющий Дед Мороз и шоу-программа

Санаторий приглашает ярко и незабываемо провести новогодние праздники
Степан ОСТИНОВ
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Санаторий «Дюльбер» организует для всех желающих насыщенную новогоднюю программу с 31 декабря по 7 января.

В новогоднюю ночь гостей ждут банкет, различные конкурсы, песни, загадки. До и после полуночи всех будут развлекать песнями Снегурочка и Дед Мороз.

- Также гости смогут фотографироваться со сказочными персонажами, загадывать желания, петь, танцевать, веселиться от души и выиграть призы на память о незабываемой ночи. Фееричная программа шоу-группы «Гуляй душа» станет изюминкой и запомниться на весь год. Если вы возьмете с собой детей – они будут играть, водить хороводы, участвовать в конкурсах, рассказывать Деду Морозу стихи и получать свои подарки, - рассказали в сети санаториев «Курорты Крыма».

Ну а после новогодней ночи каждый день, вплоть до 7 января включительно, гостей ждут "веселый разгуляй", караоке-турнир, танцевальный батл, концерты, подарки, угощения, семейные рождественские встречи и многое другое.

Кроме того, в период новогодних каникул в санатории «Дюльбер» организуют интересные экскурсии по самым красивым и знаменитым местам Южного берега Крыма и всего полуострова.

*На правах рекламы

Афиша новогодних каникул в "Дюльбере"

Афиша новогодних каникул в "Дюльбере"

ИСТОЧНИК KP.RU

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