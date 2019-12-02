Не ремонтировали 30 лет: В ялтинской школе протекает потолок

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-02T13:09:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В ялтинской муниципальной общеобразовательной школе №11 протекает потолок.

Судя по видеоролику, выложенному в соцсети, ремонт кровли здесь давно не проводился, и вода ручьями бежит с потолка на пол, где администрация поставила множество ведер.

Несмотря на это, пол практически полностью залит водой.

На сайте МБОУ «Ялтинская средняя школа №11» указано, что учебное учреждение успешно прошло проверку готовности к учебному году 2018-2019, но акта готовности к 2019-2020 годам на официальном сайте нет.

В документе указано, что в 2018 году проводился лишь косметический ремонт тренерских комнат, дверей на 2-4 этажах, в медицинском кабинете.

Протекает потолок в ялтинской школе № 11.Видео: "Жесть Крым"/"Вконтакте"

Также косметический ремонт коснулся потолка столовой и пищеблока и покрытия кровли. Кроме того, в школе залатали трещины кровли в блоке 2.

В акте сообщается, что в новом учебном году в учреждении требуется капитальный ремонт кровель над столовой и спортивным блоком, капремонт спортзалов и переходов к ним, туалетов и душевых спортблока, учебных мастерских, туалетов и комнат переодевания, обеденного зала и производственных помещений.

Капремонта ждут и все коммуникации - отопление, электричество, проточно-вытяжная вентиляция, водо-канализация, ливневая канализация.

Здание было построено в 1990 году, с тех пор капремонт там не проводился.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU