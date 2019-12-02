Сильный шторм несет в Крым снег и дожди

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-02T13:44:32+03:00

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Уже завтра, 3 декабря, из-за ухудшающихся погодных условий в горах Крыма выпадет снег, а в городах пройдет дождь с мокрым снегом.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, во вторник на полуострове ожидаются местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с.

Крымчан просят меньше находиться на улице, а в случае перебоев подачи электроэнергии, газа или воды сообщать об этом в экстренные службы.

Во время непогоды стоит держаться подальше от билбордов и крупных деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU