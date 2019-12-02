Эксперты Крымского федерального университета участвуют в разработке свода правил «Карст» по заказу Минстроя РФ

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-02T15:41:54+03:00

По заказу Минстроя РФ ведется работа по созданию свода правил «Карст»

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Эксперты Крымского федерального университета участвуют в разработке свода правил «Карст» по заказу Министерства строительства России.

Чтобы предотвратить техногенные катастрофы при проектировании и строительстве на полуострове, необходимо учитывать особенности крымского карста.

Об этом заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

По его словам, сейчас в России нет действующего свода правил по карсту.

- Проектировщики ориентируются на несуществующие нормы, и фактически любое проектное решение может быть обжаловано в суде, - заявил Геннадий Самохин.

Власти обратили внимание на этот вопрос, и в настоящее время по заказу Министерства строительства РФ ведется работа по созданию свода правил «Карст». В разработке этого документа принимают участие ученые Крымского федерального университета.

- В новом СП мы четко прописываем методику и порядок выполнения работ по оценке карстоопасности именно для Крыма. В предыдущих версиях расчет был на гипсы. Основной критерий карстовой опасности - наличие воронок, - уточнил Геннадий Самохин.

Как пояснил эксперт, отсутствие нормативной базы по строительству на закарстованных территориях становится причиной аварийных ситуаций. Последний знаковый факт карстовой опасности при строительстве связан с обнаружением пещеры «Таврида».

Еще на стадии предпроектных изысканий эксперты не заметили подземную карстовую полость, что и стало причиной дополнительных работ по укреплению свода пещеры. Это, в свою очередь, привело к значительному удорожанию строительства и увеличению сроков сдачи объекта.

Все замечания по новому СП по карсту, предложенные крымскими учеными, будут включены в окончательную редакцию документа.

ИСТОЧНИК KP.RU