Это самый большой показатель с постсоветских времен
С января по ноябрь этого года в Крыму отдохнуло больше 7 миллионов человек.
По данным пресс-службы Министерства курортов и туризма РК, полуостров посетило 7,2 миллиона туристов, что на 10% выше, чем в прошлом году.
Автотранспортом в республику приехало 28% от общего потока туристов, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% прибыли через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп.
Почти половина туристов (48,7%) отдохнули на Южном берегу, на западном побережье остановились 24,8%, на восточном – 14,5%, в других регионах – 12%.
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ИСТОЧНИК KP.RU