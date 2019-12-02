Это самый большой показатель с постсоветских времен

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-02T15:40:59+03:00

За этот год Крым принял больше 7 миллионов туристов

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С января по ноябрь этого года в Крыму отдохнуло больше 7 миллионов человек.

По данным пресс-службы Министерства курортов и туризма РК, полуостров посетило 7,2 миллиона туристов, что на 10% выше, чем в прошлом году.

Автотранспортом в республику приехало 28% от общего потока туристов, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% прибыли через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп.

Почти половина туристов (48,7%) отдохнули на Южном берегу, на западном побережье остановились 24,8%, на восточном – 14,5%, в других регионах – 12%.

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ИСТОЧНИК KP.RU