2019-12-02T18:42:23+03:00
Происшествия

В Севастополе ночью утонули машины

Улица превратилась в озеро после дождя [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Севастополь, район здания Администрации Гагаринского МО, на ПОРе. Ночь с 30 ноября на 1 декабря. Фото: Артём Азимов / «Автопартнер Крым» / ВКонтактеСевастополь, район здания Администрации Гагаринского МО, на ПОРе. Ночь с 30 ноября на 1 декабря. Фото: Артём Азимов / «Автопартнер Крым» / ВКонтакте
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В ночь на 1 декабря в Севастополе утонули несколько автомобилей. После прошедшего дождя неподалеку от здания администрации Гагаринского МО на улице образовалось натуральное озеро, и припаркованные машины оказались в ловушке, пишет ForPost.

- Спасайте машины! Район Гагаринской администрации! Две машины уже утонули! - пишет в соцсети пользователь Артем Азимов.

Севастопольцы сетуют, что такое озеро в том самом месте появляется после каждого мало-мальски значимого ливня, потому что ливнестоков там нет.

Вообще, нормальная ливневая канализация в Севастополе - давняя проблема, которую не может решить ни одна власть. Город тонет: только этим летом потоки воды сносили машины и даже зазевавшихся детей.

Тем временем проект ливневой канализации находится только в разработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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