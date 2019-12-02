В Севастополе ночью утонули машины
В ночь на 1 декабря в Севастополе утонули несколько автомобилей. После прошедшего дождя неподалеку от здания администрации Гагаринского МО на улице образовалось натуральное озеро, и припаркованные машины оказались в ловушке, пишет ForPost.
- Спасайте машины! Район Гагаринской администрации! Две машины уже утонули! - пишет в соцсети пользователь Артем Азимов.
Севастопольцы сетуют, что такое озеро в том самом месте появляется после каждого мало-мальски значимого ливня, потому что ливнестоков там нет.
Вообще, нормальная ливневая канализация в Севастополе - давняя проблема, которую не может решить ни одна власть. Город тонет: только этим летом потоки воды сносили машины и даже зазевавшихся детей.
Тем временем проект ливневой канализации находится только в разработке.
ИСТОЧНИК KP.RU