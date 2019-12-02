В Севастополе ночью утонули машины

СЕГОДНЯ 18:42 2019-12-02T18:42:23+03:00

Севастополь, район здания Администрации Гагаринского МО, на ПОРе. Ночь с 30 ноября на 1 декабря. Фото: Артём Азимов / «Автопартнер Крым» / ВКонтакте

Улица превратилась в озеро после дождя [фото]

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В ночь на 1 декабря в Севастополе утонули несколько автомобилей. После прошедшего дождя неподалеку от здания администрации Гагаринского МО на улице образовалось натуральное озеро, и припаркованные машины оказались в ловушке, пишет ForPost.

- Спасайте машины! Район Гагаринской администрации! Две машины уже утонули! - пишет в соцсети пользователь Артем Азимов.

Севастопольцы сетуют, что такое озеро в том самом месте появляется после каждого мало-мальски значимого ливня, потому что ливнестоков там нет.

Вообще, нормальная ливневая канализация в Севастополе - давняя проблема, которую не может решить ни одна власть. Город тонет: только этим летом потоки воды сносили машины и даже зазевавшихся детей.

Тем временем проект ливневой канализации находится только в разработке.

ИСТОЧНИК KP.RU