В Крыму отреставрируют сто военных памятников за счет федерального бюджета

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-03T12:59:17+03:00

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В Крыму за пять лет планируют отреставрировать 100 объектов культурного наследия, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны. Средства будут выделены в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

- В Крыму сотни памятных мест, связанных с подвигами защитников и освободителей Крыма, партизан и подпольщиков. Поисковые отряды и сегодня находят останки неизвестных героев, лежащие в Крымской земле непогребенными, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Также Аксенов выразил особую благодарность волонтерам, которые возвращают их имена неизвестных героев, в связи с отмечающимся сегодня Днем неизвестного солдата.

В Симферополе прошло торжественное возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата», а 6 декабря в Феодосии перезахоронят останки бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU