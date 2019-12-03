Крым и Севастополь стали лидерами по некачественному топливу

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-03T13:22:43+03:00

Более 20% АЗС Крыма не прошли проверку Росстандарта

Изменить размер текста: A A

Ученые Крымского федерального университета изучают проблему качества горючего. О том, как поставщики обманывают потребителей, рассказал доцент кафедры общей и физической химии Таврической академии КФУ Константин Работягов.

По его словам, реализаторы, пытаясь заработать, добавляют в некачественный бензин компоненты, которые позволяют увеличить октановое число.

- Одним из наиболее распространенных способов обмана является использование антидетонационных присадок, которые повышают устойчивость топлива к сжатию. А при более высоких температурах бензин разбавляют обычной водой, - уточнил Константин Работягов.

Чтобы определить качество бензина, который льют в бак, необходимо проводить специальные исследования.

- Определить, качественное ли топливо – очень сложная задача. Для этого нужно отбирать пробы топлива, пломбировать и отвозить их в лабораторию,- пояснил эксперт.

Чтобы уменьшить количество некачественного топлива на заправках, Росстандарт решил упорядочить взаимодействие с общественными организациями. Для этого разработаны специальные методические рекомендации по проверке топлива.

Такими проверками, к примеру, занимаются Федерация автовладельцев России, Российский топливный союз, «Гражданский контроль качества топлива», Объединение потребителей России и другие.

- Однако до сих пор контролировать процесс распространения суррогата сложно, а самостоятельно определить качество бензина и вовсе невозможно, – резюмировал Константин Работягов.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU