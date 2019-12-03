2019-12-03T13:51:12+03:00
Происшествия

Машина снесла остановку на площади Ленина в Симферополе

Никто из прохожих в ДТП не пострадал [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Сегодня днем в центре Симферополя легковая машина врезалась в остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент КП-Крым, авария случилась около площади имени Ленина.

Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Авто марки Dacia Logan, судя по всему, влетело в остановку со встречной полосы дорожного движения.

О причинах ДТП пока не сообщается. Однако известно, что в следствии аварии никто из прохожих не пострадал, водитель также отделался легким испугом. А вот остановка общественного транспорта пострадал сильно и нуждается в полной замене.

Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, водитель заполняет протокол.

Движение общественного транспорта также не остановлено, троллейбусы и автобусы ходят в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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