Машина снесла остановку на площади Ленина в Симферополе
Сегодня днем в центре Симферополя легковая машина врезалась в остановку общественного транспорта.
Как передает корреспондент КП-Крым, авария случилась около площади имени Ленина.
Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Авто марки Dacia Logan, судя по всему, влетело в остановку со встречной полосы дорожного движения.
О причинах ДТП пока не сообщается. Однако известно, что в следствии аварии никто из прохожих не пострадал, водитель также отделался легким испугом. А вот остановка общественного транспорта пострадал сильно и нуждается в полной замене.
Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, водитель заполняет протокол.
Движение общественного транспорта также не остановлено, троллейбусы и автобусы ходят в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU