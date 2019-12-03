В Симферополе через месяц откроется школа зимних видов спорта

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-03T13:53:33+03:00

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В Симферополе через месяц начнет работу школа зимних видов спорта. Больше 500 юных спортсменов смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием и керлингом.

Проект реализуется по инициативе продюсерской компании «Илья Авербух». Так, в крымскую столицу был перемещен ледовый шатер из Ялты после окончания спектакля «Ромео и Джульетта».

- Я очень рад, что мы открываем настоящий ледовый центр в столице Крыма. Буквально через месяц площадка будет готова принимать первых учеников, и это говорит о серьезности намерений и о том, что зимние виды спорта будут развиваться в Крыму. Я очень надеюсь, что это будет наша первая ласточка, и совсем скоро ученики центра начнут показывать спортивные результаты, - сообщил тренер по фигурному катанию Илья Авербух.

Спортсменов будут обучать по опыту управления школой фигурного катания «Путь к успеху» Ильи Авербуха, которая существует пять лет. Ледовый комплекс «Наследие» расположился на улице Гурзуфская в спортивном кластере. Здесь каждый день будут проходить учебно-тренировочные процессы и сборы под руководством тренеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU