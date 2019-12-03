В Крыму не нашли подрядчика, который будет реставрировать 8 объектов Ханского дворца

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-03T14:13:20+03:00

На сайте госзакупок указано, что на конкурс не поступило ни одной заявки от подрядчика

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В Крыму не нашли подрядчика, который будет заниматься реставрацией восьми объектов Ханского дворца в Бахчисарае.

Конкурс на подачу заявок от подрядчиков был объявлен 25 ноября. Однако до конца срока не было подано ни одной заявки.

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, подрядчик должен был отремонтировать гробницы «Дюрбе Диляра-Бикеч», «Северное Дюрбе» и «Южное Дюрбе», Графский (светский) корпус, Ханскую кухню, Конюшенный корпус, Библиотечном корпус и Соколиную башню за 315,7 миллиона рублей.

Напомним, осенью прошлого года был завершен первый этап реставрационных работ. На первоочередные противоаварийные работы в Ханском дворце было выделено 148 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU