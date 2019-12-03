Ради парковки на улице Гагарина в Симферополе вырубили деревья

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-03T15:41:07+03:00

Ее планируют обустроить до конца года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Симферополе на улице Гагарина ради благоустройства парковки вырубили 20 деревьев. Снесли растущие там ясени и клены.

Они, по мнению сотрудников администрации крымской столицы, были в неудовлетворительном состоянии.

- Высажено будет 67 туй, 10 лип и 10 кленов. На сегодняшний день по периметру будущей парковки уже высажено 17 деревьев, - рассказала начальник ДГХ города Эльвира Евтухова.

Также предприятие-застройщик уже выплатил 300 тысяч рублей компенсации.

Уточняется, что будущая парковка рассчитана на 40 мест, ее обустройство завершат до конца года.

Но такое решение местные властей не очень-то радужно восприняли местные жители. В социальных сетях появилась масса комментариев.

- Слишком очевидное варварство, - написал в соцсети Владимир.

- Эта, до смешного мизерная компенсация, пойдет, скорее всего, на снос очередного зеленого объекта, - возмущается общественница.

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ИСТОЧНИК KP.RU