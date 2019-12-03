Новогодние билеты в Крым на самолет оказались вдвое дороже, чем на поезд
Билеты в Крым на Новый год на самолет оказались в два раза дороже, чем на поезд. Такие данные опубликовал сервис путешествий Туту.ру.
Специалисты это выяснили, сравнив цену «последней покупки» посетителей сайта билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь на самолет с поездом.
Таким образом, средняя цена на поезд составляет 4,8 тысячи рублей, на самолет 8 тысяч рублей. То есть, разница составляет около трех тысяч.
При том, что больше всего она получается на билеты из Санкт-Петербурга.
- Это объясняется тем, что на «петербургском» поезде есть плацкартные места, - уточнили в пресс-службе сервиса путешествий.
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ИСТОЧНИК KP.RU