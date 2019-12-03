2019-12-03T15:51:36+03:00
Туризм

Новогодние билеты в Крым на самолет оказались вдвое дороже, чем на поезд

Разница составляет примерно три тысячи рублей
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Билеты в Крым на Новый год на самолет оказались в два раза дороже, чем на поезд. Такие данные опубликовал сервис путешествий Туту.ру.

Специалисты это выяснили, сравнив цену «последней покупки» посетителей сайта билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь на самолет с поездом.

Таким образом, средняя цена на поезд составляет 4,8 тысячи рублей, на самолет 8 тысяч рублей. То есть, разница составляет около трех тысяч.

При том, что больше всего она получается на билеты из Санкт-Петербурга.

- Это объясняется тем, что на «петербургском» поезде есть плацкартные места, - уточнили в пресс-службе сервиса путешествий.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, что будет на месте больницы Семашко в Симферополе
Вылетевший на остановку в центре Симферополя автомобиль сбил девушку
Ради парковки на улице Гагарина в Симферополе вырубили деревья
В Крыму не нашли подрядчика, который будет реставрировать 8 объектов Ханского дворца
В Симферополе через месяц откроется школа зимних видов спорта
Машина снесла остановку на площади Ленина в Симферополе
Крым и Севастополь стали лидерами по некачественному топливу
В Симферополе устанавливают главную новогоднюю елку региона
Завтра Аксенов объявит состав нового правительства Крыма
В Крыму отреставрируют сто военных памятников за счет федерального бюджета
Крымские пограничники изъяли 25 тысяч запрещенных таблеток
В Крыму перенесли суд по закрытию сафари-парка «Тайган»
Житель Севастополя украл четыре стула и выбросил на свалку
Крымские пещеры вошли в топ-10 для любителей спелеотуризма в России
В Симферополе и Севастополе 3 декабря частично пропадет электричество
В Симферополе пройдут 2 предновогодние ярмарки
В Севастополе ночью утонули машины
Толпы симферопольцев ждут автобусов, которых не будет
Проехал на капоте и остановил пьяного водителя: Крымский участковый рискнул жизнью ради закона