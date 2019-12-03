Стало известно, что будет на месте больницы Семашко в Симферополе
После того, как больница Семашко переедет в многофункциональный медицинский центр в Симферопольском районе, там откроют новое учреждение.
Это будет Центр торакальной хирургии.
Как рассказала председатель комитета по здравоохранению Госсовета РК Анна Рубель, оно будет специализироваться на кардиохирургии, маммологии, хирургии молочной железы и сердца.
- До сих пор остро стоит вопрос единого Центра торакальной хирургии. В данный момент он находится на базе фтизиатрического центра, - добавила Рубель, пишут РИА Новости Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU