На границе с Украиной задержали члена партии "Единая Россия" в Севастополе

СЕГОДНЯ 18:25 2019-12-03T18:25:55+03:00

По предварительной информации, Игорь Кучерявый ехал за биометрическим загранпаспортом

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На границе Крыма с Украиной в пункте пропуска «Каланчак» задержали члена партии «Единая Россия», члена севастопольского регионального политического совета Игоря Кучерявого.

Об этом сообщает ForPost со ссылкой на телеграм-канал Сергея Михайлюка.

По предварительной информации, Кучерявый держал путь на Украину за загранпаспортом, но во время прохождения паспортного контроля его задержали сотрудники СБУ.

При этом телефон Игоря Кучерявого отключен, в пресс-службе «Единой России» в Севастополе не дали комментарий о задержании однопартийца.

ИСТОЧНИК KP.RU