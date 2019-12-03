На границе с Украиной задержали члена партии "Единая Россия" в Севастополе
По предварительной информации, Игорь Кучерявый ехал за биометрическим загранпаспортом
Фото: Сайт «Единой России»
Изменить размер текста:
На границе Крыма с Украиной в пункте пропуска «Каланчак» задержали члена партии «Единая Россия», члена севастопольского регионального политического совета Игоря Кучерявого.
Об этом сообщает ForPost со ссылкой на телеграм-канал Сергея Михайлюка.
По предварительной информации, Кучерявый держал путь на Украину за загранпаспортом, но во время прохождения паспортного контроля его задержали сотрудники СБУ.
При этом телефон Игоря Кучерявого отключен, в пресс-службе «Единой России» в Севастополе не дали комментарий о задержании однопартийца.
ИСТОЧНИК KP.RU