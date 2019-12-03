Дорогу на плато Ай-Петри очищают от снега

СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-03T18:34:53+03:00

Зима в Крым все-таки пришла по расписанию

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Дорогу на плато горы Ай-Петри со стороны Ялты завалило снегом. Очисткой занялись сотрудники ГУП РК «Крымавтодор».

- Сотрудники Ялтинского филиала ГУП РК «Крымавтодор» провели обработку дорожного покрытия с помощью спецтехники КДМ и использовали 10 тонн песко-соляной смеси, - передает Крымское информационное агентство.

Зимой дорога на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыта для обычных машин, пускают на плато только полноприводные (категория М1).

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ИСТОЧНИК KP.RU