2019-12-03T18:34:53+03:00
Происшествия

Дорогу на плато Ай-Петри очищают от снега

Зима в Крым все-таки пришла по расписанию
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: ГУП РК "Крымавтодор"Фото: ГУП РК "Крымавтодор"
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Дорогу на плато горы Ай-Петри со стороны Ялты завалило снегом. Очисткой занялись сотрудники ГУП РК «Крымавтодор».

- Сотрудники Ялтинского филиала ГУП РК «Крымавтодор» провели обработку дорожного покрытия с помощью спецтехники КДМ и использовали 10 тонн песко-соляной смеси, - передает Крымское информационное агентство.

Зимой дорога на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыта для обычных машин, пускают на плато только полноприводные (категория М1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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