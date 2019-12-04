В следующем году в Крым планируют привлечь 100 медиков по программе "Земский доктор"

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-04T10:22:04+03:00

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В 2020 году в Крыму планируют увеличить до 100 человек количество медиков, приглашенных по федеральной программе «Земский доктор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Крыма Игоря Чемоданова.

-Благодаря снижению возрастного ценза теперь по программе «Земский доктор» мы сможем привлекать специалистов старше 50 лет. Это позволит в 2020 году увеличить число привлеченных специалистов до 100 человек, - сообщил глава ведомства.

Также Игорь Чемоданов отметил, что разрабатывается схема оплаты жилья для земских докторов, поскольку врач получает 1 миллион выплаты, согласно программе, однако стоимость аренды жилья доктору не компенсируют.

Напомним, федеральная программа «Земский доктор» была запущена в России с 2012 года. Врачас, уезжающим в сельскую местность, выделяют 1 миллион рублей, и они обязаны отработать там как минимум пять лет. В Крыму программа «Земский доктор» начала работать с 2015 года, когда полуостров стал российским регионом. В прошлом году в программе принял участие 41 человек, а в 2019 ожидается участие 55 специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU