2019-12-04T10:44:47+03:00
Общество

Полиция устанавливает все больше камер наблюдения за нарушениями ПДД

Комплексы ставят на особо аварийных дорогах
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В Крыму продолжается установка стационарных комплексов фото- и видео фиксации нарушений правил ПДД.

По данным пресс-службы крымского главка МВД, это делается для предупреждения ДТП на особо аварийных участках дорог.

Так, на участке автодороги Граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь установлено 8 комплексов видеонаблюдения, на участке дороги Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта - 25.

На трассах Красноперекопск-Симферополь установлено 6 комплексов; Симферополь-Феодосия - 10; Симферополь-Евпатория - 3 комплекса.

Полный список и места установки комплексов - на сайте крымского МВД.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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