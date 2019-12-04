Полиция устанавливает все больше камер наблюдения за нарушениями ПДД

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-04T10:44:47+03:00

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В Крыму продолжается установка стационарных комплексов фото- и видео фиксации нарушений правил ПДД.

По данным пресс-службы крымского главка МВД, это делается для предупреждения ДТП на особо аварийных участках дорог.

Так, на участке автодороги Граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь установлено 8 комплексов видеонаблюдения, на участке дороги Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта - 25.

На трассах Красноперекопск-Симферополь установлено 6 комплексов; Симферополь-Феодосия - 10; Симферополь-Евпатория - 3 комплекса.

Полный список и места установки комплексов - на сайте крымского МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU