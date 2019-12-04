2019-12-04T11:31:55+03:00
Политика

Новых министров правительства Крыма Аксенов назначил «ВКонтакте»

Собеседования с претендентами продолжаются
Анна КИРИЕНКО
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Аксенов назвал первых победителей проекта "Твое правительство". Фото: пресс-служба Совмина РКАксенов назвал первых победителей проекта "Твое правительство". Фото: пресс-служба Совмина РК
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» озвучил первых финалистов кадрового проекта «Твое правительство».

Об этом сообщили в управлении информации и пресс-службы главы региона.

- Сегодня подписал указы о назначении шести министров. Среди них как действующие главы министерств, так и новые лица, - сообщил глава РК.

Свои посты сохранили министры: имущественных и земельных отношений Анна Анюхина, транспорта Сергей Карпов, культуры Арина Новосельская, строительства и архитектуры Михаил Храмов.

На пост министра экономики назначен Дмитрий Шеряко, который ранее занимал должность заместителя руководителя Министерства финансов республики. Министром образования, науки и молодежи назначена Валентина Лаврик, ранее возглавлявшая Симферопольскую академическую гимназию.

Участникам проекта, которые показали достойные результаты, Аксенов предложил войти в резерв управленческих кадров республики, и добавил, что собеседования с финалистами продолжаются и имена всех победителей будут озвучены 5 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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