В Симферополе привлекут к ответственности нарушителей, вырубивших деревья в парке

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-04T12:05:50+03:00

В администрации города сообщили, что распоряжений на снос насаждений не было

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Вырубка деревьев на Малом Салгире в Гагаринском парке Симферополя вызвала общественный резонанс. В администрации Симферополя сообщили, что снос насаждений незаконный.

Заместитель главы администрации Симферополя Дмитрий Иванов пояснил, что в 2018 году администрацией крымской столицы был заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе.

- На данный момент подрядчиком составляется проектно-сметная документация, которая находится на экспертизе. Разрешение на выполнение строительно-монтажных и подготовительных работ, в том числе, на вырубку деревьев, администрация города подрядчику не выдавала, - уточнил замглавы администрации.

Также Дмитрий Иванов сообщил, что подрядчик незаконно вырубил несколько деревьев и кустарников, которые росли около набережной Малого Салгира.

Департамент административно-технического контроля составил административный протокол о правонарушении. Материалы рассмотрят на ближайшем заседании муниципальной административной комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU